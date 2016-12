Austria geht mit 2:0 gegen Mattersburg in die Winterpause

Der erste Erfolg der Austria nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge geriet dennoch nie in Gefahr, womit die Violetten gegen Mattersburg seit zwölf Liga-Partien ungeschlagen sind und elf davon gewonnen haben. (APA, 17.12.2016)

In der 57. Minute riskierte Tarkan Serbest nach einem zu kurz abgewehrten Eckball einen Weitschuss, der vom – möglicherweise im Abseits stehenden – Filipovic entscheidend ins Tor abgefälscht wurde. Die Mattersburger reklamierten danach ein Handspiel des Austria-Innenverteidigers, Schiedsrichter Alexander Harkam fragte bei Filipovic nach, bekam versichert, dass alles in Ordnung gewesen sei und gab daraufhin das Tor.

Wien – Die Austria hat sich am Samstag mit einem Sieg in die Winterpause der Fußball-Bundesliga verabschiedet. Die Wiener gewannen in der 20. Runde im Happel-Stadion gegen den SV Mattersburg durch Tore von Lucas Venuto (53.) und Petar Filipovic (57.) mit 2:0 und gehen damit als Tabellenvierter ins neue Jahr. Dem Schlusslicht aus dem Burgenland hingegen fehlen nun schon vier Punkte aufs rettende Ufer.

Stimmen:

Thorsten Fink (Austria-Trainer): "Es war ein schwieriges Spiel. Mattersburg hat hervorragend verteidigt. In der ersten Hälfte war eine brenzlige Situation für uns dabei. In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft dann aufs Tempo gedrückt. Sie wollte im letzten Spiel in diesem Jahr unbedingt einen Sieg. Wir hätten noch höher gewinnen können. Ich denke, das Resultat war aber gerecht. Was die Mannschaft im Herbst geschafft hat, war schon sehr gut."

Petar Filipovic (Austria-Spieler) zu seinem Tor zum 2:0: "Der Ball hat mich am Oberarm getroffen, aber ich hatte ihn klar angelegt, das habe ich auch dem Schiedsrichter gesagt. Es ging alles sehr schnell. Ich denke, es war ein reguläres Tor."

Ivica Vastic (Mattersburg-Trainer): "Es war ein verdienter Sieg der Austria. Für mich war klar, dass sie uns im Ballbesitz überlegen sind. In der ersten Hälfte haben wir das in der Defensive noch im Griff gehabt, in der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr so präsent. Wir haben der Austria zu viele Räume gegeben, die sie genutzt hat. Das erste Tor war unglücklich, das haben wir selbst vorbereitet. Das zweite war für mich nicht regulär. Wenn es weiter 0:1 gestanden wäre, hätten wir noch die Möglichkeit zum Ausgleich gehabt. Wir hatten zu viele Einzelaktionen und haben nicht als Mannschaft agiert. Wenn man es als Mannschaft nicht auf den Platz bringt, hat man individuell gegen die Austria keine große Chance."