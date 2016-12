Arzt Henry Heimlich 96-jährig gestorben

Erfinder des Heimlich-Handgriffs rettete zahllose Menschen vor dem Ersticken

Cincinnati – Der US-Amerikanische Arzt Henry J. Heimlich ist tot. Der Erfinder des nach ihm benannten Heimlich-Handgriffs wurde 96 Jahre alt. Er starb an den folgen eines Herzinfarkts, den er am Montag in einem Seniorenheim in Cincinnati, wo er wohnte, erlitten hatte.

Die auch "Heimlich-Manöver" genannte Methode zur Rettung vor dem Erstickungstod veröffentlichte der Mediziner im Jahr 1974. Dabei wird der Körper des Patienten von hinten umfasst und der Oberbauch ruckartig zusammengedrückt, um einen verschluckten Fremdkörper aus der Luftröhre zu befördern. Mit der Methode konnte seither zahllosen Menschen das Leben gerettet werden.

Lebensretter mit 96

Erst im Mai hatte Heimlich mit seinem Handgriff einer Mitbewohnerin des Seniorenheims das Leben gerettet. Er konnte sein Manöver dabei zum zweiten Mal selbst anwenden. Das erste Mal nutzte er nach seinen Angaben seine Erfindung als 80-Jähriger in einem Restaurant.

"Ich habe einen Hamburger bestellt, und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich keine Luft mehr bekam", sagte seine Mitbewohnerin Patty Ris der "New York Times" Ende Mai dieses Jahres. Heimlich schlang er seine Arme von hinten um die Frau und drückte ihren Bauchraum zusammen, wodurch das Stück Hamburger aus den Atemwegen entfernt wurde.

"Ich sah, wie ihr Gesicht erstarrte, ihre Haut dunkel wurde und sie nicht mehr sprechen konnte", sagte Heimlich der Zeitung. "Da wusste ich, dass sie am Ersticken war." Der Mediziner zeigte sich begeistert, dass er sein Manöver im hohen Alter nun selbst noch einmal erfolgreich anwenden konnte: "Als ich es benutzte und es der Frau schnell wieder besser ging, war ich dankbar für all die Menschenleben, die auf diese Weise schon gerettet werden konnten."

Die operative Rekonstruktion der Speiseröhre, die Heimlich als Chirurg im Jahr 1957 durchführte, wurde zunächst auch unter seinem Namen bekannt, allerdings hatte der rumänische Arzt Dan Gavriliu den gleichen Eingriff bereits 1951 vorgenommen. Das "Heimlichventil", ein Rückschlagventil, das bei der Behandlung des Pneumothorax eingesetzt wird, ist ebenfalls nach ihm benannt. (red, 17.12.2016)