Die Erlösung: Max Franz triumphiert bei Abfahrt in Gröden

27-jähriger Kärntner feiert Premierensieg im Weltcup und lässt krisengebeutelten ÖSV jubeln

Gröden – Was für ein Skisamstag für das skiverrückte Österreich. Max Franz erlöst die ÖSV-Speedherren von ihrer nicht endenwollenden Geschwindigkeits-Krise, triumphiert in der Abfahrt von Gröden hauchdünn (vier Hundertsel) vor dem Norweger Aksel Lund Svindal und dem US-Amerikaner Steve Nyman.

Romed Baumann wird vor Kjetil Jansrud Neunter, Klaus Kröll bei seinem 150. Abfahrtsstart in Serie 14. Hannes Reichelt und Matthias Mayer landen zeitgleich auf Rang 15.

Der zuvor letzte ÖSV-Abfahrtserfolg datierte von 7. März 2015, als Hannes Reichelt in Kvitfjell zugeschlagen hatte.

Der 27-Jährige Franz war zuvor in seiner Karriere zweimal Zweiter (Abfahrten 2012 Lake Louise, 2015 Saalbach). Im Gesamtweltcup hat der Salzburger Marcel Hirscher nach wie vor über 100 Punkte Vorsprung auf den Norweger Kjetil Jansrud, der dreifache Saison-Speedsieger lag am Samstag nach 44 Läufern an der zehnten Stelle. (red, 17.12.2016)