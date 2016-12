Auto-Einbrecher ging in Wien-Favoriten auf Polizisten los

Beamte verletzt

Wien – Autoeinbrecher sind am Freitagabend in Wien-Favoriten auf Polizisten losgegangen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer hatte ein Zeuge die beiden jungen Männer – 17 und 19 Jahre – gegen 20.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie im Laaer Wald einen Pkw aufbrachen. Polizisten stellten das Duo in der Nähe des Tatortes.

Einer der beiden Verdächtigen ging daraufhin auf die beiden Beamten los und verletzte sie mit Fußtritten und Faustschlägen leicht. Festgenommen wurden die beiden dennoch. (APA 17.12.2016)