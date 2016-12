Goldman Sachs zahlt Anlegern 56,5 Millionen Dollar wegen Zinsmanipulation

Nach einer Sammelklage hält sich das Institut nun mit einer Vergleichszahlung schadlos

New York – Nach der Deutschen Bank und anderen Geldhäusern hat nun auch Goldman Sachs eine US-Sammelklage wegen Zinsmanipulationen mit einer Vergleichszahlung beigelegt. Goldman überweist den Klägern 56,5 Millionen Dollar Schadenersatz, wie aus Unterlagen hervorgeht, die am Freitag (Ortszeit) bei einem New Yorker Gericht eingereicht werden. Das ist mehr Geld als die anderen sieben Institute jeweils zahlen.

Diese hatten im Mai Vergleiche über insgesamt 324 Millionen Dollar vereinbart. Die Deutsche Bank und das Schweizer Institut Credit Suisse steuerten damals je 50 Millionen Dollar bei.

Die Kläger – Pensionsfonds, amerikanische Kommunen und andere Großinvestoren – werfen den Banken vor, zumindest von 2009 bis 2012 den Marktindex Isdafix manipuliert zu haben. Vom Isdafix hängen Zins-Swaps und strukturierte Derivate im Billionen-Volumen ab. Beschuldigt werden insgesamt mehr als ein Dutzend Banken. Bisher keinen Vergleich geschlossen haben nach Auskunft von Klägeranwälten UBS, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Nomura, Wells Fargo sowie der britische Broker ICAP. (APA, 17.12.2016)