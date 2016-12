Laut Rebellen: Neue Vereinbarung zur Evakuierung Ost-Aleppos

Laut Angaben der Rebellen sollen auch zwei von Aufständischen eingekesselte Schiitendörfer evakuiert werden

Aleppo – In Syrien gibt es nach Rebellen-Angaben eine neue Vereinbarung zur Evakuierung der von Aufständischen kontrollierten Teile Ost-Aleppos. Der Rebellen-Vertreter Al-Faruk Abu Bakr sagte am Samstag dem Nachrichtensender Al-Arabiya al-Hadath, die Kriegsparteien hätten sich darauf geeinigt, dass auch zwei von Aufständischen eingekesselte Schiitendörfer evakuiert werden.

Dies hatten regierungsfreundliche Milizen gefordert. Nach Angaben von Abu Bakr sollen zudem aus zwei Städten nahe der Grenze zum Libanon, die von regierungsnahen Kämpfern belagert werden, Verletzte evakuiert werden. Weder von der syrischen Regierung noch von der sie unterstützenden Militärallianz waren zunächst Stellungnahmen zu erhalten.

Eisige Kälte

In Aleppo warten weiterhin tausende Menschen bei eisiger Kälte und ohne Nahrung auf eine Fortsetzung der Evakuierung. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, harrten Zivilisten und Kämpfer in dem noch immer zum Teil von Rebellen gehaltenen Viertel Al-Amiriyah auf der Straße oder in den Ruinen der zerbombten Häuser aus.

Nach Angaben des UN-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura, befinden sich in dem fast vollständig von der syrischen Armee zurückeroberten Osten von Aleppo noch etwa 40.000 Zivilisten sowie bis zu 5.000 Rebellenkämpfer und ihre Familien.

Angesichts der verheerenden humanitären Lage in Ost-Aleppo hatte am Donnerstag die Evakuierung der zerstörten Stadtviertel begonnen, doch die syrische Armee setzte sie am Freitag aus. Sie warf den Rebellen vor, diese hätten sich nicht an die "Bedingungen der Vereinbarung" gehalten. Aus Militärkreisen hieß es, Rebellen hätten das Feuer eröffnet und versucht, Geiseln zu nehmen.

Hunger und Durst

Die eingeschlossenen Zivilisten haben weder Lebensmittel noch Trinkwasser. Sie ernähren sich lediglich von Datteln. Weil sie geglaubt hatten, sie würden die Stadt verlassen, hatten viele Bewohner ihren Besitz verbrannt, damit er nicht in die Hände der Soldaten fällt. Seit Donnerstag wurden nach Angaben von Aktivisten rund 8.500 Menschen, darunter 3.000 Kämpfer, nach West-Aleppo gebracht.

Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki-moon forderte am Freitag eine sofortige Wiederaufnahme der Evakuierungsaktionen in Aleppo. "Aleppo ist nun ein Synonym für Hölle", sagte Ban bei seiner letzten Pressekonferenz in New York. (APA, 17.12.2016)