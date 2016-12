Fed-Mitglied Lacker: Wohl mehr als drei Zinserhöhungen 2017 nötig

Die US-Nationalbank hatte am Mittwoch die Zinsen das erste Mal seit einem Jahr und erst zum zweiten Mal nach der weltweiten Finanzkrise von 2008 erhöht

Charlotte – Die US-Notenbank muss nach Auffassung ihres Führungsmitglieds Jeffrey Lacker 2017 voraussichtlich mehr als drei Mal die Zinsen erhöhen. Die Fed werde die Zinsen immer noch schrittweise anheben können, aber womöglich nicht so langsam, wie dies von den meisten Geldpolitikern erwartet werde, sagte der Chef der Notenbank von Richmond am Freitag in Charlotte. "Wenn wir zurückfallen, wird es hart, wirklich zu kalibrieren."

Die Fed hatte am Mittwoch die Zinsen das erste Mal seit einem Jahr und erst zum zweiten Mal nach der weltweiten Finanzkrise von 2008 erhöht. Der Leitsatz wurde um einen Viertelpunkt auf 0,5 bis 0,75 Prozent heraufgeschraubt. Die Notenbank reagierte damit auf den Boom am Arbeitsmarkt und die derzeit insgesamt rund laufende Konjunktur. (APA, 16.12.2016)