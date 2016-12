Britische Flughäfen: Gewerkschaft droht Streiks vor Weihnachten an

Betroffen unter anderem Heathrow, Gatwick, Stansted und Luton

London – Reisende an britischen Flughäfen müssen sich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen auf Probleme durch Streiks einstellen. Mehr als 1500 Mitarbeiter der Firma Swissport, die an vielen Airports in Großbritannien Bodenpersonal beschäftigt, könnten am 23. und 24. Dezember in einen Ausstand treten. Dies kündigte die Gewerkschaft Unite Union am Freitag an.

"Unsere Mitglieder machen nur als letztes Mittel von den Arbeitskampfmaßnahmen Gebrauch", sagte ein Unite-Sprecher. Die Swissport-Mitarbeiter hätten seit 2014 keine reale Lohnerhöhung mehr erhalten, hieß es in einer Mitteilung. Ein Angebot der Arbeitgeberseite war zuvor von der Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder abgelehnt worden.

Betroffen sind unter anderem die Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick, Stansted und Luton. Auch in Manchester und Birmingham sowie an weiteren Flughäfen in ganz Großbritannien soll gestreikt werden. (APA, 16.12.2016)