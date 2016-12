Berichte über Explosion in Polizeiwache in Damaskus

Aktivisten berichten von mehreren Opfern

Beirut – In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat sich nach einem Medienbericht in einer Polizeiwache eine Explosion ereignet. Die Nachrichtenagentur Sana meldete am Freitag unter Berufung auf Polizeikreise, die Detonation habe in der Polizeiwache im Stadtteil Midan stattgefunden. Die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, es habe mehrere Opfer gegeben. Auch nach ihren Informationen ereignete sich die Explosion im Stadtteil Midan.

Ob es sich bei den Opfern um Verletzte oder Tote handelte, war zunächst unklar. Auch die Ursache der Explosion war nicht bekannt. In Damaskus, aber auch in anderen Städten in dem Bürgerkriegsland, gibt es immer wieder Sprengstoffanschläge. (Reuters, 16.12.2016)