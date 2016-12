Die 25 meistgelesenen Games-Artikel 2016: "Pokémon Go" und aus

Auch unsere LeserInnen waren heuer im Monstersammelwahn

"Pokémon Go" ist ein Phänomen, wie es die Medienbranche bis dahin noch nicht gesehen hatte. Ich glaube, nicht einmal zu den größten Hype-Zeiten rund um Apple gab es ein Produkt, dass die Lesercharts so dominierte wie dieses eigentlich immer noch ziemlich substanzlose Monstersammelspiel. Zumindest für einen Monat hatten Pikachu und Co die Medienwelt komplett vereinnahmt und die Straßen und Parks in Sammelplätze für Smartphonezombies verwandelt. Das kommt jetzt bestimmt zynischer rüber, als es gemeint war. Doch was soll man sagen, auch als Journalist wünscht man sich mehr Vielfalt und aufwendiger erarbeitete Eigengeschichten im Rampenlicht.

Die 25 meistgelesenen Games-Artikel 2016

Die 25 meistgelesenen Games-Artikel 2016 (Ohne "Pokémon Go")

wirspielen Wir spielen: Die Highlights und Fails 2016.

Herzlichen Dank!

Trotzdem natürlich vielen Dank dafür, dass Sie uns heuer wieder so zahlreich die Ehre erwiesen haben. Selbst wenn die Toplisten einen anderen Eindruck vermitteln (Ihre Schuld!): Tatsächlich hatte der GameStandard noch nie so viele Tests, Rezensionen und Features wie dieses Jahr. Wir arbeiten auch weiterhin hart daran, Sie auf dem Laufenden zu halten und Sie möglichst breit und detailliert über die facettenreiche Welt der Videospiele zu informieren – mit Texten, Bildern und Videos.

Rutschen Sie heil und voller Zuversicht ins nächste Jahr. Unseren Informationen nach warten in der Zukunft nicht nur Pokémons auf Sie. (Zsolt Wilhelm)