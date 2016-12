Tesla eröffnet Flagshipstore in der Wiener Innenstadt

Wien – Innenstadtbesucher in Wien ist es vermutlich schon länger aufgefallen: Der amerikanische E-Autopionier Tesla hält an der Ecke Wallnerstraße/Fahnengasse Einzug. Im Gebäude, wo einst die Post AG eine ihrer Filialen betrieb nimmt Tesla für seinen ersten "Flagship-Store" in der Wiener Innenstadt 300 Quadratmeter in Beschlag. Die bereits bestehende Adresse im 23. Wiener Gemeindebezirk soll weiter bestehen. Weiter Verkaufsstätten gibt es in Österreich in Linz, Graz, Salzburg un Kitzbühel.

Am Freitag konnte man die Räumlichkeiten in der Wiener Innenstadt besichtigen, die offizielle Eröffnung ist für Jänner geplant. Tesla bleibt auch in Wien seiner Linie treu, seine Autos als Lifestyle-Gadgets zu positionieren – mitten in der Stadt in der feinsten Einkaufsmeile. Drinnen höchstens zwei Automobile. Verkaufszahlen für Österreich gibt das Unternehmen nicht bekannt. (red, 16.12.2016)