Super-G von Gröden: ÖSV-Speedteam verbessert

Mayer, Franz und Reichelt in den Top Ten – Doppelsieg für Norwegen: Jansrud vor Kilde

St. Christina/Gröden – Kjetil Jansrud hat nach dem Speed-Double in Val d'Isere auch den Weltcup-Super-G in Gröden gewonnen. Der Norweger setzte sich am Freitag 0,06 Sekunden vor seinem Landsmann Aleksander Aamodt Kilde und 0,13 vor dem Kanadier Erik Guay durch. Als Vierter folgte mit Matthias Mayer der beste Österreicher (0,48), der Kärntner hatte sich vor einem Jahr in Gröden Brustwirbelfrakturen zugezogen.

Max Franz lag nach 34 Läufern auf Rang sieben (0,64), Hannes Reichelt auf neun (0,68), womit sich die Österreicher mannschaftlich stärker zeigten als zuletzt bei den schwachen Auftritten in Frankreich.

Im Super-G-Weltcup führt Jansrud mit dem Maximum von 200 Punkten, im Gesamtweltcup liegt er als Zweiter 140 Zähler hinter Marcel Hirscher. Der Salzburger verzichtete auf ein Antreten. Für Jansrud war es der 17. Weltcupsieg, der achte in einem Super-G. (APA, 16.12.2016)