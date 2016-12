Wallnöfer-Büste wird in Volkskunstmuseum in Innsbruck aufgestellt

Ursprünglich geplante Aufstellung am Landhausplatz hatte im November für heftige Debatten gesorgt

Innsbruck – Die ursprünglich für den Landhausplatz vorgesehene Bronzestatue des legendären Tiroler Landeshauptmanns Eduard Wallnöfer (ÖVP) wird nun im Innenhof des Volkskunstmuseums in Innsbruck aufgestellt. Die feierliche Enthüllung der 130.000 Euro teuren Bronzestatue erfolgt am späten Freitagnachmittag in Anwesenheit von Landeshauptmann Günther Platter und seinem Vorgänger Herwig van Staa (ÖVP).

Rund um die Aufstellung der vom Künstler Rudi Wach gestalteten Skulptur hatte es Anfang November heftige Debatten gegeben. Die Grünen, Koalitionspartner der ÖVP, sprachen sich gegen die Statue am Landhausplatz, nunmehr Eduard-Wallnöfer-Platz, aus und brachten die NSDAP-Mitgliedschaft des früheren Landeshauptmanns ins Spiel. Auch die Kosten für die Statue wurden kritisiert.

Letztlich baten die Familien Wallnöfers das Land Tirol, von den Aufstellungsplänen der Skulptur Abstand zu nehmen. Es sollte ein geeigneter Ort zum geeigneten Zeitpunkt unter Einbezug der Familie gewählt werden, hatte es geheißen. (APA, 16.12.2016)