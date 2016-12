RTL-"Dschungelcamp" füllt sich mit vielen Ex-en

Nastassja Kinski, Gina-Lisa Lohfink, Thomas Häßler – RTL bestätigt Teilnehmer noch nicht

Berlin – Die Insassen der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sind jetzt weitgehend bekannt: Zum noch inoffiziellen Kreis der Mitspieler, die um die Krone des "Dschungelkönigs" buhlen, gehören laut "Bild" Ex-Fußballer Thomas Häßler (50), der ehemalige Sänger der Boyband Natural, Marc Terenzi (38), das Model Gina-Lisa Lohfink (30) sowie die Schauspielerin Nastassjka Kinski (55).

Mit dabei beim zwei Wochen währenden Treiben im australischen Urwald sind auch der Schauspieler Markus Majowski (52) und seine Berufskollegin Nicole Mieth (26). Ebenfalls mit im Boot: Designer Florian Wess (36), Fernsehauswanderer Jens Büchner (47), Ex-Casting-Show-Teilnehmerin und Erotikmodel Sarah Joelle Jahnel (27), TV-Immobilienmaklerin Hanka Rackwitz (47), Sängerin Fräulein Menke (56) sowie der früher mit einem Heidi-Klum-Topmodel verbandelte Alexander Keen (33).

Ein RTL-Sprecher sagte, sein Sender beteilige sich nicht an Spekulationen um Namen und werde die Kandidatenschar erst kurz vorm Start am 13. Jänner bekanntgeben. Dschungelkönig 2016 wurde der Sänger Menderes Bagci. Die Show geht 2017 in die 11. Staffel.