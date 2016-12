Waffensammlung von 68-Jährigem in Meidling ausgehoben

Neben Messern, Gaspistolen und Revolver auch Maschinenpistole sichergestellt

Wien – In einer Wohnung in Wien-Meidling ist am Donnerstag die Waffensammlung eines 68-jährigen Mannes sichergestellt worden. Der Mieter hatte unter anderem eine vollautomatische Maschinenpistole, eine Pistole und einen Revolver daheim. Dazu kamen Munition, zahlreiche Messer, Gaspistolen und Softguns. Der 68-Jährige ist nach eigenen Angaben "leidenschaftlicher Waffensammler", berichtete die Polizei.

Die Wohnung in der Meidlinger Hauptstraße wurde nach einem Hinweis aus dem Bekanntenkreis des Mannes durchsucht, erläuterte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Bedroht wurde mit den Waffen niemand.

Der 68-Jährige zeigte den Beamten bereitwillig seine Sammlung, einige Stücke waren laut Maierhofer in Kästen aufbewahrt, diverse Softguns seien aber auch einfach in der Wohnung herumgelegen.

Waffenverbot verhängt

Da es sich zu einem großen Teil um in Österreich verbotene Gegenstände handelte, wurde ein Waffenverbot über den Mann verhängt. Danach wurden auch alle legal erhältlichen Waffen des 68-Jährigen sichergestellt. Die Maschinenpistole gelte als Kriegsmaterial, erläuterte Maierhofer. Auch der Besitz der beschlagnahmten Hohlspitzmunition sowie eines Teleskopschlagstocks seien generell verboten.

Neben den Schusswaffen samt 580 Stück Munition wurden zehn Gaspistolen und mehrere Softguns gefunden. Der Mann hatte außerdem insgesamt mehr als 50 Kampfmesser, Macheten, Dolche und ein Schwert in seiner Wohnung. (APA, 16.12.2016)