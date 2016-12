TV- und Radiotipps für Sonntag, 18. Dezember

Der Grinch, Pressestunde mit Robert Lugar, Panorama, Oktoskop, Und täglich grüßt das Murmeltier, Die Wikiner, Im Zentrum über Österreich auf der Couch. Eyes Wide Shut, Die Akte und Dokfilm über Hyposkandal

9.05 GRIESGRAM

Der Grinch (How the Grinch Stole Christmas, USA/D 2000, Ron Howard) Nach dem amerikanischen Kinderbuchklassiker von Dr. Seuss darf Jim Carrey als grünbezottelter Weihnachtshasser einmal mehr seine Faxen machen. Ein kunterbuntes Spektakel,

das bei den Oscars 2001 für das beste Make-up ausgezeichnet wurde.

Bis 11.25, ZDF neo

11.05 DISKUSSION

Pressestunde: Robert Lugar Die Fragen an den Klubobmann des Teams Stronach stellen Barbara Tóth (Falter) und Matthias Schrom (ORF). Bis 12.00, ORF2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Nicht für die Schule lernen wir Angesichts der wieder einmal wenig berauschenden Pisa-Ergebnisse österreichischer Schüler lohnt womöglich ein Blick in die Vergangenheit, in der wider Erwarten doch nicht immer alles besser war. Etwa 1967, als die Sendung Horizonte über das ernüchternde Ergebnis eines Diktats berichtete; oder eine Ausgabe von Panorama aus dem Jahr 1979, in dem das Klassentreffen einer Maturaklasse von 1927 besucht wird. Bis 13.30, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Fahrtwind – Aufzeichnungen einer Reisenden Auf einem Frachtschiff fährt die Regisseurin Bernadette Weigel zuerst entlang der Donau nach Bulgarien, reist durch Rumänien in die Ukraine, nach Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan. "Man kann nicht schnell oder lange genug schauen, um nicht die meisten dieser Momente zu versäumen", sagt Weigel. "Das sind keine besonderen Momente, doch sie sind schön in ihrer Einzigartigkeit." Sie ist Gast im Studio. Bis 21.45, Okto

20.15 KOMÖDIE

Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, USA 1993, Harold Ramis) Der Film zur österreichischen Bundespräsidentschaftswahl. Der zynische TV-Wetteransager Phil Connors (Bill Murray) sitzt in einem Tag seines Lebens fest: Ausgerechnet der von ihm verabscheute Murmeltiertag, jedes Jahr am 2. Februar in der Kleinstadt Punxsutawney, Pennsylvania, gefeiert, wird ihm zum 24-Stunden-Gefängnis. Mehrfach ausgezeichnete Komödie über einen egozentrischen Menschen, der durch die zum Verzweifeln absurde Situation ein mitfühlender Mensch wird. Bis 22.20, ATV

20.15 BRUDERZWIST

Die Wikinger (The Vikings, USA 1958, Richard Fleischer) Wikinger Einar (Kirk Douglas) ist Königssohn, Wikinger Eric (Tony Curtis) Ex-Sklave. Der Hass sitzt tief, doch die beiden wissen nicht, dass sie Brüder sind. Männer, die sie sind, kämpfen sie erbittert um Macht und Frau. Bis 22.05, Arte

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Österreich auf der Couch Ingrid Thurnhers letzter Auftritt als Diskussionsleiterin. Ihre Gäste: Irmgard Griss (ehemalige Präsidentschaftskandidatin), Rudolf Taschner (Mathematiker), Vea Kaiser (Schriftstellerin), Robert Misik ( Standard-Blogger), Ali Mahlodji (Unternehmer). Bis 23.05, ORF2

22.20 AUGEN WEIT ZU

Eyes Wide Shut (USA/GB 1999, Stanley Kubrick) Als ihm seine Ehefrau Alice (Nicole Kidman) von ihrer gedanklichen Untreue erzählt, reagiert Bill (Tom Cruise) verklemmt. Er streunt herum und erlebt eine Reihe von Absurditäten. Das letzte vollendete Werk des Regiemeisters, wenn auch nicht das beste. Bis 1.30, ATV

22.45 THRILLER

Die Akte (The Pelican Brief, USA 1993, Alan J. Pakula) Als zwei amerikanische Höchstrichter von einem Profi ermordet werden, hat Jusstudentin Darby (Julia Roberts) eine verschwörungsschwere Theorie. Dass diese bald zu weiteren Toten führt, spricht für ihren Wahrheitsgehalt. Packende Grisham-Verfilmung. Bis 1.30, Sixx

23.05 DOKUMENTARFILM

Dokfilm: Hypotopia – die Suche nach der Verantwortung Die Dokumentation von Gerald Igor Hauzenberger macht sich auf die Suche nach den Verantwortlichen des größten Finanzskandals der Zweiten Republik: Der Pleite der Hypo Alpe Adria, die als Provinzbank einen Schaden von mindestens zehn Milliarden Euro verursache. Bis 0.30, ORF 2