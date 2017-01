Die spannendsten Indie-Games 2017: So viel Vorfreude!

Auf diese Spiele unabhängiger Entwickler können Sie sich schon jetzt freuen

Auch im Indie-Bereich ist es schon fast ein bisschen so wie bei den Großen: Manche seit Ewigkeiten angekündigte Spiele finden sich Jahr für Jahr auf den Listen kommender Attraktionen. Die teilweise schon jahrelange Vorfreude auf Indie-Hoffnungsträger wie das hübsche "Cuphead", das enigmatische "Below", das atmosphärische "Rime" und das einzigartige "Night in the Woods" dürfte sich 2017 hoffentlich in Freude angesichts der Fertigstellung wandeln.



Im folgenden Ausblick fehlen wegen wiederholter Nennung die obengenannten ewigen "coming attractions" genauso wie jene Spiele, die von (sehr) großen Studios zwar selbst als "irgendwie Indie" beschrieben werden, aber ihren unabhängigen Status wohl eher flexibleren Verträgen mit natürlich bereits vorhandenen Publishern verdanken; dazu zählt "Hellblade" von den Industrieveteranen Ninja Theory als selbstbezeichnetes "independent AAA game" überraschenderweise ebenso wie "Vampyr" von den "Life is Strange"-Machern dontnod und das knallbunte "Yooka-Laylee" ehemaliger "Banjo-Kazooie"-Entwickler.

Natürlich bleibt noch immer eine schier überwältigende Menge an hoffnungsvollen potenziellen Indie-Perlen. Hier die zehn Indie-Spiele, auf die sich die GameStandard-Redaktion besonders freut.