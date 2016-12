Japan löst China als größten Gläubiger der USA ab

Reich der Mitte verkauft Familiensilber, um sich gegen die Kapitalflucht und die Abwertung des Yuan zu stemmen

New York – Japan hat China als größter Auslandsgläubiger der USA abgelöst. Das Land der aufgehenden Sonne hielt per Ende Oktober US-Staatsanleihen im Wert von 1,13 Billionen US-Dollar, wie aus Daten des US-Finanzministeriums von Donnerstagabend hervorgeht. Das sind um 16 Milliarden mehr, als China in Uncle Sam’s Schuldpapieren geparkt hat. Insgesamt beträgt die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten 19,8 Billionen Dollar.

Das Reich der Mitte, das im September 2008 zum Land mit dem höchsten Bestand an US-Staatsanleihen geworden war, will durch die Auflösung seiner Reserven der Kapitalflucht aus dem Land zu entgegenzuwirken und den die Verluste der Landeswährung Yuan gegenüber dem US-Dollar zu bremsen. Mit mäßigem Erfolg: Obwohl China im bisherigen Jahresverlauf den Bestand an US-Schuldpapieren um mehr als zehn Prozent reduziert hat, verlor der Yuan seit Jahresbeginn sieben Prozent an Wert verglichen mit dem Greenback.

Trump beschleunigte Entwicklung

Seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsident hat sich diese Entwicklung ebenso weiter beschleunigt, wie der Renditeanstieg von US-Staatsanleihen, der durch deren Verkäufe ausgelöst wird. Wenn es nach Eswar Prasad, Professor an der Cornell University und früherer Direktor des Internationalen Währungsfonds für China, geht, wird sich diese Entwicklung fortsetzen: "Dieses Muster wird sich in näherer Zukunft wahrscheinlich nicht umkehren", wird er von der "Financial Times" zitiert, Er begründet dies damit, dass sich die Wirtschaft und die geldpolitische Haltung beider Länder auseinander entwickeln würden. "Die Zeit, in der China durch Käufe von Staatsanleihen das US-Budget und das Leistungsbilanzdefizit reichlich und günstig finanziert hat, dürfte sich dem Ende neigen", folgert der Ökonom.

Insgesamt haben im Oktober neun der zehn größten US-Auslandsgläubiger ihre Bestände reduziert. Einzig Irland, mit Respektabstand auf Rang drei, erhöhte wie schon im ganzen Jahresverlauf seine Bestände an US-Schuldpapieren. Deutschland verfügte im Oktober über 93,5 Milliarden Dollar an amerikanischen Staatspapieren, Österreich bloß über 5,2 Milliarden Dollar. (Alexander Hahn, 16.12.2016)