TV- und Radiotipps für Samstag, 17. Dezember

Science Slam im Wiener Metropol, Rosalie Goes Shopping, Liberal Arts, Stirb langsam, Seit du da bist, Sherlock Holmes, Steven Spielbergs Duell

17.00 KAUFLUST

Rosalie Goes Shopping (BRD 1989, Percy Adlon) So sieht Kapitalismuskritik auf Bayerisch aus: Percy Adlon lässt seine Muse Marianne Sägebrecht shoppen bis zum Umfallen. Schön. Bis 18.30, One

alleskino

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: 1) Schadenersatz in Millionenhöhe. 2) Kein Fahrtkostenersatz für Knochenmarkspenderin? Volksanwalt Günther Kräuter diskutiert mit Vertretern der Kärntner Gebietskrankenkasse und des Gesundheitsministeriums über eine Lösung. Bis 18.30, ORF 2

20.00 SHOW

Science Slam: Wiener Metropol Ein Wettbewerb der schnellen Worte: Der Physiker Jakob Fellinger eröffnet mit einer anschaulichen Einführung in die Quantenphysik. Niklas Luhmann versetzt gleich das gesamte Publikum in die Rolle von Elektronen, Benjamin Mörzinger führt den Paradigmenwechsel vom klassischen Maschinenbauwerkzeug zum maschinellen Lernen eindrucksvoll vor Augen. Vergnügliches Schnellreden aus dem Wiener Metropol. Bis 21.00, Okto

20.15 THEMENABEND

ORF-Legenden ORF 3 erinnert an die Größen aus dem eigenen Haus: Die Komiker Alfred und Maxi Böhm, sowie um 21.05 Uhr Clown Habakuk, Arminio Rothenstein – wie sie lebten, wie sie waren. Um 22.45 Uhr gibt es große Lacher: Die zwei Böhms trafen in der Pension Schöller aufeinander. Aufführung aus den Kammerspielen 1977. Bis 0.25, ORF 2

20.15 TABULA RASA

Stirb langsam 5 – Ein guter Tag zum Sterben (USA 2013, John Moore) Das schlechte Karma liegt dem McClane-Clan in den Genen. Anders kann es nicht sein, dass 25 Jahre nach dem ersten großen "Ka-Boom!" und vier folgenden "Zabadong!" ein weiteres "Boing!" zu absolvieren ist und es nicht nur den guten John (Bruce Willis) trifft, sondern auch dessen Sohn (Jai Courtney). In einer schönen Nebenrolle: Sebastian Koch (Die Manns). Bis 22.15, ProSieben

fresh movie trailers

20.15 LIEBELEI

Seit du da bist (D/Ö 2015, Michael Hofmann) Für ihren Traumjob nimmt Alina (Katharina Schüttler) längere Arbeitszeiten und weite Dienstreisen in Kauf. Ihr Ex (Manuel Rubey) bringt die Tochter regelmäßig zum Geigenunterricht. Prompt verknallt er sich in die Geigenlehrerin Clara (Martina Gedeck), deren Mann (Roman Palfrader) gefällt das weniger. Bekannte Namen, verzwickte Story. Bis 21.45, One

kinokino

21.55 SCHNÜFFLER

Sherlock Holmes – Spiel im Schatten

(Game of Shadows, USA 2011, Guy Ritchie) Im Jahre 1891 werden mehrere europäische Städte von Bombenanschlägen erschüttert. Der meisterhafte Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) erkennt als Drahtzieher seinen alten Feind Moriarty (Jared Harris), reißt Dr. Watson (Jude Law) unsanft aus den Flitterwochen. Witzig und rasant, mit flottem Soundtrack von Hans Zimmer. Bis 23.50, ORF 1

sherlockholmesfan314

22.30 OPERETTE

Axel an der Himmelstür Ralph Benatzkys Lustspiel machte 1936 Zarah Leander zum Star. Regisseur Peter Lund inszenierte für die Wiener Volksoper neu. Mit Bettina Mönch, Andreas Bieber, Johanna Arrouas, Boris Eder. Lorenz C. Aichner dirigiert. Bis 0.50, ORF 2

3.30 VOM TRUCKER ÜBERFAHREN

Duell (Duel, USA 1971, Steven Spielberg) Spielbergs erster Film zelebriert Spannung als pure Formel, bringt Actionkino auf den Begriff: Eine Überlandstraße, ein Autofahrer (Dennis Weaver), verfolgt von einem Sattelschlepper. Motiv für die einzige Reaktion, die im Kino zählt: in Bewegung bleiben. Bis 4.55, ZDF