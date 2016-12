Die Filmstarts der Woche

foto: lunafilm

Angriff der Lederhosenzombies (A 2016, 79 min)

Regie: Dominik Hartl

Mit: Gabriela Marcinkova, Laurie Calvert, Margarete Tiesel, Karl Fischer, Kari Rakkola, Oscar Dyekjaer Giese

Steckt man beide in Tracht, ist der Sprung vom torkelnden Après-Ski-Gast zum Zombie eigentlich nicht weit. Die Horrorkomödie "Angriff der Lederhosenzombies" des steirischen Nachwuchsregisseurs Dominik Hartl ist zugleich eine Abrechnung mit dem winterlichen Treiben auf Almhütten und eine Hommage an Genre-Klassiker wie Peter Jacksons "Braindead". Die größtenteils auf Englisch gedrehte Produktion erzählt von drei Profi-Snowboardern, die nach einem gescheiterten Sponsoring-Deal in den Tiroler Alpen stranden und in eine Zombieapokalypse geraten.