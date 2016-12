Unser Wegweiser zu den besten Gratis-Games im Netz

foto: screenshot

Ein Heim für alte Helden: Abandonware

Wenn alte Spiele kommerziell nicht mehr verwertet werden, weil Publisher oder Entwickler nicht mehr existieren, fristen sie ein verwaistes Schattendasein. Als "Abandonware" bezeichnet man Programme, die zwar keine rechtsgültige Existenz als Freeware führen, auf die allerdings auch kein Rechteinhaber Anspruch erhebt. In dieser Grauzone blüht die Abandonware-Welt – und rettet so quasi nebenbei kulturelle Spieleschätze, die sonst längst auf irgendwelchen Dachböden dem Demagnetisierungstod entgegendämmern würden. Eine klassische Anlaufstelle für diese digitalen Waisen ist die Seite Home of the Underdogs – seit 1998 sieht sich das Archiv in der Tradition des Project Gutenberg und sammelt tausende Spiele, zum Teil auch mit ausdrücklicher Billigung der früheren Rechteinhaber.

Vorsicht: Die Google-Suche nach "Abandonware" kann Sie durchaus in zwielichtige Ecken des Netzes führen. Wer auf Nummer sicher gehen will, findet auf Megazell’s Free & Legal PC Games eine nette Auswahl kostenloser älterer Spiele, bei denen sich keinerlei ethische Dilemmatas ergeben. Und auf GOG.com finden sich nicht nur legale, sondern auch einige kostenlose Oldies.