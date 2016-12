Golden State und San Antonio marschieren

Warriors stehen nun bei 23 Siegen und nur vier Niederlagen

San Antonio (Texas)/Oakland – San Antonio (Texas)/Oakland (Kalifornien) (APA/dpa/Reuters) – Vizemeister Golden State Warriors mit einem 103:90 über die New York Knicks und die San Antonio Spurs mit einem 107:92 über die Phoenix Suns sind am Donnerstag in der National Basketball Association (NBA) zu klaren Erfolgen gekommen. Golden State hat mit nun 23 Siegen bei nur 4 Niederlagen die beste Saisonbilanz aufzuweisen, San Antonio folgt mit 21:5. (APA, 16.12.2016)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag:

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 108:97

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 102:95

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 132:120

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 92:107

Golden State Warriors – New York Knicks 103:90