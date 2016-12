Ubisoft verschenkt sieben PC-Spiele

Zum 30-jährigen Jubiläum gibt es "Prince of Persia", "Splinter Cell", "Rayman Origins", "Assassin's Creed" und mehr

Der französische Spielhersteller Ubisoft verschenkt zum 30-jährigen Firmenjubiläum noch bis zum Sonntag, den 18. Dezember, insgesamt sieben PC-Spiele auf seiner Ubisoft-Club-Plattform. Die Werke stehen dabei Kunden zur Verfügung, die Mitglieder des Programms sind. Zudem kündigte der Konzern den Start der Winter-Sales-Aktion im Ubisoft Store an, bei der zahlreiche Spiele bis Anfang Jänner vergünstigt zu haben sind.

ubisoft Trailer zu "The Crew"

Klassiker

Zu den kostenlos erhältlichen Games gehören das Action-Adventure "Prince of Persia: The Sands of Time", das Schleichspiel "Tom Clancy’s Splinter Cell", das Jump'n'Run "Rayman Origins", das Rennspiel "The Crew", der Detektivklassiker "Beyond Good and Evil", der Shooter "Far Cry 3 Blood Dragon" und das Action-Adventure "Assassin’s Creed 3".

Ubisoft-Club-Mitglieder konnten diese Werke bereits im Laufe des Jahres umsonst herunterladen, nun stehen sie nochmals für alle Mitglieder bereit. Der Zugang zum Ubisoft Club (ehemals Uplay) ist kostenlos. (zw, 16.12.2016)