Merkel wirft UN-Sicherheitsrat Versagen in Syrien vor

Die deutsche Kanzlerin kritisierte auch das Vorgehen von Russland und dem Iran deutlich – Evakuierung Aleppos dauert an

Damaskus – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erhob Donnerstagabend beim EU-Gipfel in Brüssel schwere Vorwürfe gegen Russland und den Iran. "Es haben gezielte Angriffe auf Zivilpersonen und Krankenhäuser stattgefunden", sagte Merkel. Das Vorgehen der beiden Länder sind Verbrechen, die geahndet werden müssen, verlangte die deutsche Kanzlerin. Merkel fordert den Zugang für UN-Vertreter in Aleppo aber auch anderen Stellen in Syrien, um beobachten zu können was dort passiert.

Auch das Assad-Regime nahm Merkel in die Pflicht, dessen "Verstöße gegen das Völkerrecht" geahndet werden müssten. Sie warf auch dem UN-Sicherheitsrat Versagen vor, während Frankreichs Präsident Francois Hollande deutlich machte, dass für ihn auch Sanktionen gegen Russland wegen seiner Rolle im Syrien-Konflikt denkbar sind.

Aleppo gehörte zu den am schwersten umkämpften Orten im syrischen Bürgerkrieg. Fast seit Beginn der Kämpfe vor mehr als vier Jahren war die Stadt zwischen der syrischen Armee und bewaffneten Aufständischen geteilt. Vor einem Monat hatte die Armee zusammen mit Verbündeten eine Großoffensive auf die Rebellengebiete gestartet und fast alle Viertel im Osten Aleppos zurückerobert. Die Rebellen einigten sich mit der Führung in Damaskus auf einen Abzug.

Evakuierung der Rebellengebiete

In Aleppo dauert die Evakuierung des Ostens der Stadt an. Dort sitzen nach Angaben des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura immer noch etwa 50.000 Menschen fest. Die Zivilisten sollen in den Westteil der Stadt gebracht werden, die Aufständischen und ihre Familien in die Rebellenhochburg Idlib.

In den vergangenen 24 Stunden haben dem russischen Verteidigungsministerium zufolge mehr als 6000 Menschen Ost-Aleppo verlassen. Darunter seien auch 3000 Aufständische, berichtet die Agentur RIA. Der Abzug der Rebellen halte an.

Die syrische Armee rückte unterdessen in einige frühere Rebellengebiete in Ost-Aleppo ein und hisste ihre Fahnen auf den Gebäuden. Syriens Präsident Bashar al-Assad hatte Aleppo zuvor für "befreit" erklärt.

Kerry fordert dauerhafte Waffenruhe

US-Außenminister John Kerry forderte eine dauerhafte Waffenruhe im syrischen Aleppo und sofortigen Zugang für Hilfskräfte. Er teile den Ärger, den die meisten Menschen angesichts der Attacken auf Frauen, Kinder und Hilfskräfte empfänden, sagte Kerry am Donnerstag in Washington. Es gebe keinerlei Rechtfertigung für die Brutalität, die das syrische Regime, die Russen und die Iraner über die vergangenen fünf Jahre an den Tag gelegt hätten, sagte Kerry.

Die fliehenden Menschen dürften keinesfalls attackiert werden, sagte der US-Außenminister. Ein zweites Srebrenica – die Tötung einer großen Zahl von Zivilisten in einem kleinen Gebiet im Konflikt Ex-Jugoslawiens – müsse unter allen Umständen vermieden werden.

Frankreich warb für die Entsendung von UN-Beobachtern nach Aleppo. Die Vereinten Nationen hatten pro-syrischen Truppen vor einigen Tagen vorgeworfen, bei der Offensive auf die Rebellengebiete Häuser gestürmt und zahlreiche Zivilisten getötet zu haben. Das russische Verteidigungsministerium warf den Rebellen im Gegenzug vor, in den Gefängnissen seien Zivilisten gefoltert worden.

Der UN-Sicherheitsrat befasst sich am Freitag in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in der lange umkämpften syrischen Stadt Aleppo. Die Sitzung wurde von Frankreich beantragt, das auf die Entsendung internationaler Beobachter dringt. Sie sollen den Abtransport von Zivilisten und humanitäre Hilfslieferungen überwachen.

Mit dem Abzug der Rebellen aus Ost-Aleppo kontrolliert die syrische Armee wieder alle großen Städte im Land. (APA/Reuters, 16.12.2016)