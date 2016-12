TV- und Radiotipps für Freitag, 16. Dezember

0.00 MAGAZIN Tracks Beiträge des Musikmagazins: 1) Rough Trade Records: das Indie- Label der Welt wird 40. 2) Trucks Gone Wild: Sumpfrennen mit Trashfaktor. 3) The War Show : Syrienkrieg aus dem Blick einer Radiomacherin. 4) Sevdaliza: Musik aus einer anderen Welt. 5) Liam Young erklärt Zukunftsstädte. 6) Live: Jenny Hval. Bis 0.45, Arte

23.35 DOKUMENTATION Domian – Interview mit dem Tod Nach 21 Jahren legt Deutschlands längstdienender Fernsehseelsorger seinen Job an den Nagel. Jürgen Domian kehrt Fernsehen und Radio endgültig den Rücken. Die Dokumentation blickt zurück auf Telefonate, die mitunter reichlich skurril waren. Um 0.50 Uhr hebt Domian noch einmal den Hörer ab. Bis 2.00, WDR

23.35 TALK The Tonight Show Jimmy Fallons Gäste: Die Schauspieler Casey Affleck, Sienna Miller und Solange. Bis 0.15, One

23.35 EINE FRAGE HAT ER NOCH Columbo: Etüde in Schwarz Immer wieder ein Vergnügen: Peter Falk als hintersinniger Ermittler, der genau weiß, wie er das Böse zum Sprechen bringen kann. Diesmal erwischt es niemand Geringeren als John Cassavetes als Stardirigenten, der ein folgenschweres Pantscherl mit einer Pianistin zu verheimlichen hat. Bis 1.05, ORF 2

22.35 SKUPELLOS Der Marathon-Mann (USA 1976, John Schlesinger) Der New Yorker Student Babe Levy (Dustin Hoffman) gerät in das Netz einer mysteriösen Organisation, als er unvermutet dem untergetauchten Ex-KZ-Arzt Christian Szell (Laurence Olivier) auf die Spur kommt. Schlesingers rasend spannender Thriller ist vor allem wegen seiner Besetzung sehenswert. Bis 0.35, 3sat

21.00 MAGAZIN Makro: Der Kampf um die Saaten Themen: 1) Begehrtes Gut: Saatpatente im Fokus der Konzerne. 2) Aufregung in Laboren: Genschere revolutioniert Züchtung. 3) Schutz der Sortenvielfalt: Varianten sichern Ernährung. Bis 21.30, 3sat

9.00 DISKUSSION Missbrauchsopfer und öffentliche Verantwortung Martin Wassermair leitet eine Runde über die Aufarbeitung vergangener Missbrauchsfälle durch Staat und Kirche und was – über die symbolische Würdigung der Opfer hinaus – noch zu tun ist. Mit Christiane Sauer (Psychotherapeutin, Ombudsstelle Diözese Linz) und Christian Puttinger (ehem. Missbrauchsopfer). Bis 9.50, Dorf TV

Radiotipps für Freitag:

9.05 MAGAZIN

Kontext Mit Büchern über Amerika, Pflanzenwachstum, Vergeben und Islamkritik. Bis 9.42, Ö1

14.05 MAGAZIN

Von Tag zu Tag: Günther Loewit Der Marchegger Gemeindearzt spricht bei Andrea Hauer über sein Buch Wir schaffen die Kindheit ab! Bis 14.40, Ö1

18.20 MAGAZIN

Europajournal Mit Beiträgen über Italien, Türkei, das Verhältnis Österreich/Tschechien sowie Frankfurt/Birmingham. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen Themen: 1) Historikerin Faina Oz-Salzberger, Tochter des Schriftstellers Amos Oz, über die jüdische Texttradition. 2) Festkörperphysik. 3) Wie Pflanzen lange Zeiträume ohne Wasser überdauern können. Bis 19.30, Ö1

23.08 MAGAZIN

Zeitton extended: ICAS Radio von Novas Frequências Festival in Rio de Janeiro Jahreswechsel beim Partnerfestival in Rio. Am ersten Dezember hat das Shape-Jahr 2017 begonnen. Bis 2.00, Ö1 (Doris Priesching, 16.12.2016)