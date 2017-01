Bitte lächeln: Best of Spatenstich 2016

foto: zima holding ag

Auch in den Bundesländern wurde 2016 eifrig gebaggert, zum Beispiel in Rum in Tirol. Beim Wohnprojekt Schulstraße rückten für den Spatenstich im Mai gleich neun Männer an, zugleich Symbolbild für die männlich dominierte Baubranche. Die Firma Zima mit Sitz in Dornbirn errichtet die Wohnanlage in der 9000-Einwohnergemeinde Rum nahe Innsbruck. 28 zum Teil geförderte Wohnungen werden gebaut. (red, 1.1.2017)

