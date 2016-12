Erst Mutter, dann Vater: Ableger von "How I Met Your Mother" geplant

Zweiter Anlauf für "How I Met Your Father", nachdem der erste auf kein Interesse stieß

New York – Die US-Erfolgsserie "How I Met Your Mother" soll einen Ableger bekommen. Die Autoren der erfolgreichen US-Dramaserie "This Is Us", Isaac Aptaker und Elizabeth Berger, seien gerade dabei, "How I Met Your Father" zu entwickeln, berichtete der "Hollywood Reporter". Der Ableger, dessen Startdatum noch nicht feststeht, soll mit neuen Darstellern gedreht werden.

"How I Met Your Mother" lief zwischen 2005 und 2014 erfolgreich auf dem US-Sender CBS. In Österreich ist die Sitcom auf ORF eins zu sehen. Bereits 2014 hatte es einen Anlauf zu einem Spin-off gegeben: Die Pilotfolge von "How I Met Your Dad" mit Greta Gerwig ("Frances Ha") in der Hauptrolle wurde jedoch überraschend von keinem Fernsehsender übernommen. (APA, 15.12.2016)