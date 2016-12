Reform des CO2-Handels in der EU kommt voran

Ab 2021 sollen pro Jahr automatisch 2,4 Prozent der Zertifikate dem Markt entzogen werden

Brüssel – Die Reform des Handels mit Verschmutzungsrechten in der EU ist einen Schritt vorangekommen. Der Umweltausschuss des Europaparlaments einigte sich am Donnerstag auf einen stärkeren Entzug von CO2-Zertifikaten aus dem Markt für die Jahre nach 2020, als es die EU-Kommission geplant hatte.

Ab 2021 sollen demnach pro Jahr automatisch 2,4 Prozent der Zertifikate dem Markt entzogen werden. Die EU-Kommission hatte eine Rate von 2,2 Prozent vorgeschlagen. Zudem will der Umweltausschuss 800 Millionen Zertifikate komplett löschen lassen. Diese Zahl kann sich noch einmal um 200 Millionen erhöhen. Von 2018 bis 2022 soll die Rate, mit der die sogenannte Marktstabilisierungsreserve (MSR) überschüssige Zertifikate aufnimmt, auf 24 Prozent erhöht werden.

Entzug der Zertifikate soll Preis erhöhen

Die EU will den Handel mit Verschmutzungsrechten für den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids verschärfen. So soll die Zahl der ausgegebenen Zertifikate gekürzt werden, wodurch ihr Preis steigen dürften. Damit sollen die Klimaziele der EU bis 2030 erreicht und umweltschonende Technologien gefördert werden.

Das gesamte Europaparlament wird über die Pläne voraussichtlich im Februar abstimmen. Im EU-Rat, in dem die Mitgliedsländer vertreten sind, ist man Diplomaten zufolge aber noch nicht so weit. Bei der Sitzung der Umweltminister am kommenden Montag sei noch nicht mit einer gemeinsamen Position zu rechnen. Der nächste Versuch werde im Februar unternommen. Erst wenn EU-Parlament und EU-Rat eine Einigung erzielt haben, kann die Reform umgesetzt werden. (Reuters, 15.12.2016)