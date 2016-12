Türkei will nach EU-Veto "auf allen Ebenen gegen Österreich auftreten"

Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu über Kurz-Veto erbost: "Ich werde nicht diskutieren"

Ankara/Brüssel/Wien – Im Mai nannte Mevlüt Çavuşoğlu Wien "die Hauptstadt des Rassismus", nun legt der türkische Außenminister noch ein Schäuferl nach. In einem Interview im türkischen Fernsehen reagierte der Parteifreund von Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf Österreichs Forderung nach Einfrieren der EU-Beitrittsverhandlungen mit scharfer Kritik – und kündigte einen Konfrontationskurs an. Er werde von nun an "auf allen Ebenen gegen Österreich auftreten", sagte Çavuşoğlu laut Medienberichten vom Donnerstag.

Die Türkei werde "bei allen Themen" gegen Österreich auftreten, kündigte der Minister laut Berichten der "Kleinen Zeitung" und des ORF an. "Ich werde nicht mit Österreich diskutieren, deren Parlament fasst Beschlüsse gegen uns, die Medien berichten schlecht über uns." In dem Fernsehinterview kritisierte er vor allem das Veto von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) in der Türkei-Politik der EU.

"Flüchtlingspakt aufkündigen, wenn Österreich nicht höflicher wird"

Auch die Frage der Visa-Freiheit für Türken sprach Çavuşoğlu demnach an. "Erst hätte sie im Juni kommen sollen, dann im Oktober, jetzt diskutieren wir noch immer." Wenn Österreich nicht höflicher gegenüber der Türkei auftrete, werde man alle Vereinbarungen mit der EU aufkündigen, auch den Flüchtlingspakt.

Kurz hatte vor zwei Tagen mit seinem Veto eine gemeinsame Erklärung des EU-Ministerrats zu den Beitrittsgesprächen mit der Türkei verhindert. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) verteidigte vor Beginn des EU-Gipfels seinerseits Österreichs Blockade in der Türkei-Frage. Gleichzeitig sagte er in Brüssel, es sei "kein Signal der Stärke, auf Dauer Blockadeübung zu betreiben, sondern Mehrheiten zu finden". Solange das "nicht gelingt, haben wir die europäische Situation zur Kenntnis zu nehmen".

Er gehe davon aus, dass es auf dem Gipfel "notwendig ist", die österreichische Position nochmals zu erklären, "die im Rat (der Außenminister, Anm.) keine Mehrheit gefunden hat. Vor dem Hintergrund haben wir zu akzeptieren, wie die Situation ist. Das haben wir auch in Österreich zur Kenntnis zu nehmen." Viele Kollegen hätten die Auffassung, "die Gesprächskanäle mit der Türkei offenzuhalten. Das haben wir zu akzeptieren. Unsere Aufgabe ist es, Partner zu finden", so Kern. (red, APA, 15.12.2016)