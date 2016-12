Riesenpaket begrub Briefträger und Empfängerin unter sich

Steile Einfahrt wurde Zusteller in Bayern zum Verhängnis

Nürnberg – Ein 250 Kilogramm schweres Riesenpaket hat in Treuchtlingen in Bayern den Briefträger und die Empfängerin unter sich begraben. Der 51-Jährige wollte mithilfe eines Transporthubwagens eine Wärmekabine ausliefern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Problem: Zur Haustür der Empfängerin geht es eine steile Einfahrt hinunter.

"Die Gesetzmäßigkeiten der Physik" missachtend, wollte der vorne laufende Zusteller den rollenden Untersatz mit dem hohen Paket mit seiner Körperkraft abbremsen, wie ein Polizeisprecher schilderte. Sein Gegengewicht reichte jedoch nicht aus. Und als die Empfängerin zur Hilfe kam, verkantete sich das Gefährt – und die Ladung kippte.

Ermittlungen gegen Paketzusteller

Zwei Notärzte und vier Rettungswagen rückten daraufhin an. Die 44-Jährige kam ebenso wie der Paketbote mit dem Verdacht auf Brüche und Prellungen in ein Krankenhaus. Gegen den Paketzusteller ermittelt die Polizei nach dem Vorfall vom Mittwoch nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (APA, 15.12.2016)