Europäische Klubvereinigung gegen WM-Aufstockung

Weil Zahl der Spiele ein bereits ein inakzeptables Niveau erreicht hat

Nyon – Die Europäische Vereinigung der Fußballklubs (ECA) ist gegen eine Aufstockung der Weltmeisterschaft. Die Zahl der Spiele habe bereits ein inakzeptables Niveau erreicht. "Wir müssen uns wieder auf den Sport konzentrieren. Politik und Kommerz sollten nicht die alleinige Priorität im Fußball haben", sagte der Bayern- und ECA-Vorsitzende Karl-Heinz Rummenigge laut einer Mitteilung am Donnerstag.

"Im Interesse der Fans und Spieler drängen wir die Fifa, die Zahl der WM-Teilnehmer nicht auszuweiten", sagte Rummenigge. Die ECA repräsentiert mehr als 200 Vereine in Europa, darunter Red Bull Salzburg, Rapid, Austria und Sturm Graz. Fifa-Chef Gianni Infantino will die Weltmeisterschaften ab 2026 deutlich erweitern, im Gespräch sind 48 statt 32 Mannschaften. Am Mittwoch hatte sich bereits DFB-Teamchef Joachim Löw gegen eine Aufstockung ausgesprochen. (APA, 15.12.2016)