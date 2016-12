Die bestbewerteten Games 2016: Nur ein Gewinner

Diese Spiele konnten heuer die zehn besten Durchschnittswertungen bei Metacritic für sich verbuchen

Die Art und Weise, wie Medien Videospiele rezensieren, hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive gewandelt. Immer mehr Publikationen sehen von detaillierten Wertungskästen ab und manche verzichten mittlerweile ganz auf die nummerische Bewertung von Games. Dennoch wird die gesamte Branche nach wie vor von Zahlen getrieben. Medien profitieren von SEO-optimierten Scores, Leser diskutieren gerne über "gerechtfertigte" und "ungerechtfertigte" 7er und Hersteller staffeln Boni für Entwickler auch nach dem berühmt berüchtigten Metacritic-Score. Insofern dürfte es auch heuer wieder nicht wenige in der Branche interessieren, welche die bestbewerteten Games nach dem Rezensionsaggregator Metacritic waren. Zur besseren Übersicht haben wir Doppelnennungen (aufgrund unterschiedlicher Plattformen) herausgefiltert.

Die Top Games 2016 mit den besten Durchschnittswertungen nach Metacritic

Best of 2016

Geht es nach den Durchschnittswertungen, hat 2016 Naughty Dogs Abenteuer "Uncharted 4" den ersten Platz errungen. Bei der Jury der diesjährigen "Game Awards" lag der Shooter "Overwatch" klar vorne.

Der GameStandard wird Sie heuer ebenfalls wieder mit zahlreichen Rückblicken auf die besten Spiele beglücken – etwas kompakter und dafür ausführlicher und ganz ohne Zahlenwertung. Ein User-Voting wird es gegen Ende des Jahre natürlich auch geben. Sämtliche Bestenlisten finden Sie dann gesammelt in unserem Schwerpunkt Best of Games. Dort können Sie auch unsere Highlights von 2015 nachlesen. (zw, 15.12.2016)