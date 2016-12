United Internet kauft Deutscher Telekom Webhoster Strato ab

Für 600 Mio. Euro

United Internet ("1&1") übernimmt den Webhosting-Anbieter Strato für 600 Mio. Euro von der Deutschen Telekom. Die in Berlin ansässige Strato komme mit über 500 Mitarbeitern auf einen Jahresumsatz von 127 Mio. Euro und 48,5 Mio. Euro Betriebsgewinn, teilte United Internet am Donnerstag mit. Strato bietet Internet-Domains, E-Mail- und Homepage-Dienste an.

Deal 2017 abgeschlossen

Der Deal soll bis Sommer 2017 unter Dach und Fach sein. Der Kauf erfolgt zusammen mit dem Finanzinvestor Warburg Pincus, der vor kurzem für Transaktionen dieser Art an Bord geholt wurde. Bei einem anderen Kauf war United Internet allerdings leer ausgegangen, nämlich beim Wettbieten um den Internet-Dienstleister Host Europe vor einer Woche. (Reuters/APA, 15.12.2016)