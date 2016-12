Mord in Freiburg: Verdächtiger war bereits in Griechenland in Haft

Mann hatte 2013 eine Frau überfallen und über eine Klippe gestoßen

Freiburg/Kabul – Im Fall einer getöteten Studentin in Freiburg haben die Ermittler die Identität des mutmaßlichen Täters bestätigt. Es liege "die Mitteilung des Bundeskriminalamts vor, welches bestätigt, dass die Fingerabdrücke des Mannes, welcher in Griechenland verurteilt worden sein soll, identisch sind mit dem dringend Tatverdächtigen im Mordfall der 19-jährigen Studentin", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zuvor hatte die griechische Rechtsanwältin Maria-Eleni Nikolopoulou den Mann als ihren Mandanten aus einem Prozess wegen einer früheren schweren Straftat gegen eine Frau identifiziert.

Dringend tatverdächtig

Der als 17 Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan seit 2015 in Deutschland registrierte Hussein K. wurde laut "Bild"-Zeitung im Februar 2014 in Griechenland zu zehn Jahren Haft verurteilt, nachdem er 2013 eine Frau überfallen und eine Klippe hinuntergestoßen hatte.

Die Frau wurde demnach schwer verletzt, K. jedoch nach kurzer Zeit wieder aus der Haft entlassen. Allerdings bekam er die Auflage, sich einmal im Monat bei der Polizei zu melden. Das machte er einmal im November 2015 in Athen. Als er sich im Dezember nicht mehr meldete, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben: Aber nur in Griechenland, wie die Deutsche Presseagentur in Erfahrung gebracht hat. Die deutschen Behörden stehen nun mit Griechenland in Kontakt, um den Sachverhalt aufzuklären. Denn der Verdächtige beantragte bereits am 12. November 2015 Asyl in Freiburg. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet – aber nur wegen unerlaubter Einreise.

Der Mann ist dringend tatverdächtig, die 19 Jahre alte Studentin in Freiburg am 16. Oktober vergewaltigt und ermordet zu haben. (APA/red, 15.12.2016)