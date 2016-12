Waffenstillstand: Russische Soldaten sollen Rebellen aus Aleppo geleiten

Russlands Präsident Putin ordnete Einsatz an – 4.000 Rebellen und ihre Familien sollen laut Staatsfernsehen aus der Stadt gebracht werden – Mehrere Verletzte durch Schüsse an Transportroute

Damaskus – Etwa 4.000 syrische Rebellen sowie deren Familien werden aus Aleppo evakuiert, hat am Donnerstag das syrische Staatsfernsehen verlautbart. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana waren die Vorbereitungen dafür abgeschlossen. Es ist das erste offizielle Statement von Regierungsseite, dass die Vorbereitungen zwischen syrischer Führung und Rebellen voranschreiten.

Die staatliche Agentur berichtete, dass "Terroristen und ihre Familien" aus dem Süden der verbliebenen Rebellengebiete in Ost-Aleppo ins Umland der früheren Metropole gebracht werden sollen. Das Gebiet steht unter Kontrolle der Opposition. Insgesamt sollten am Donnerstag rund 5.000 Kämpfer und 10.000 Zivilisten mit Bussen aus der Stadt gebracht werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Militärkreisen.

Putin schickt Soldaten

Die Rebellen und ihre Familien sollen von russischen Soldaten aus der Stadt geleitet werden, meldeten russische Nachrichtenagenturen am Donnerstag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Präsident Wladimir Putin habe den Einsatz persönlich angeordnet. Die syrische Regierung bürge für die Sicherheit der Rebellen, die nach Idlib im Nordwesten des Landes gebracht werden sollen, hieß es.

Reuters-Reportern zufolge sind seit den frühen Morgenstunden keine Schüsse mehr in der Stadt zu hören. Die aufseiten der Regierung von Bashar al-Assad kämpfende Hisbollah-Miliz bestätigt in ihren Medien den Waffenstillstand und den anstehenden Abzug der Rebellen aus Aleppo. Dieser solle "in den kommenden Stunden" beginnen.

Schüsse

Kurz vor dem geplanten Abtransport der ersten Verletzten sind bei einem Beschuss nach Angaben von Aktivisten mindestens drei Menschen verletzt worden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte am Donnerstag, Regimekräfte hätten auf Menschen geschossen, die eine Straße für den Transport hätten freiräumen wollen. Die zivile Rettungsorganisation Weißhelme bestätigte den Vorfall. Sie meldete fünf Verletzte, darunter zwei ihrer Mitarbeiter.

Ursprünglich sollten tausende Zivilisten und Rebellen bereits am Mittwoch Aleppo verlassen können. Ein Abkommen über einen Waffenstillstand und den Abzug der Rebellen wurde allerdings zunächst nicht umgesetzt. Kämpfe und Luftangriffe machten die Hoffnung der Zivilisten auf Rettung zunichte. (red, APA, Reuters, 15.12.2016)