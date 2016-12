Konzernaufspaltung: Metro und Media Markt gehen getrennte Wege

Elektronikhandelsgesellschaft um Media-Saturn soll Ceconomy heißen – Großhandel und Real-Supermärkte bleiben Metro

Düsseldorf – Der deutsche Handelsriese Metro muss für seine geplante Aufspaltung tief in die Tasche greifen. "Die Gesamtkosten der Aufteilung der Metro Group und ihrer Durchführung werden sich auf insgesamt rund 100 Millionen Euro belaufen", teilte Metro mit. Rund 24 Mio. Euro der Kosten seien bereits aufgelaufen.

Konzern-Chef Olaf Koch hat dem Handelsriesen für das kommende Jahr eine Aufteilung verordnet, er verspricht sich damit mehr Schlagkraft für die beiden Unternehmensteile. Bis Mitte 2017 sollen das angestammte Großhandels-Geschäft (Metro Cash&Carry) und die Real-Supermärkte abgespalten und separat an der Börse gelistet sein. Dieser Teil trägt weiter den Namen Metro. Das verbliebene Geschäft um Media-Saturn firmiert dann unter "Ceconomy AG". Diese soll sich dann nach Zukäufen umschauen und die "Konsolidierung in der Branche anführen".

Organisatorisch bereits getrennt

"Heute stellen sich zwei dynamische, in ihren Branchen bestens positionierte Unternehmen vor", kündigte Koch vor einem Investorentag am Donnerstag an, bei dem Metro für die Pläne werben will. Beide Unternehmen erfüllten die Kriterien für eine Aufnahme in den MDax und sollten dort gelistet werden. Koch wird Chef des Lebensmittelhändlers werden, Media-Saturn-Chef Pieter Haas ist designierter Vorstandsvorsitzender der Ceconomy. Schon Ende September wurden die beiden Firmenteile organisatorisch getrennt. Bei der Hauptversammlung am 6. Februar soll die Aufspaltung dann besiegelt werden.

Die Metro-Aktionäre sollen im Zuge der Abspaltung Aktien der neuen Gesellschaft erhalten. Das Zuteilungsverhältnis beträgt 1:1 – für jede Metro-Stammaktie wird eine Stammaktie des Lebensmittelhändlers gewährt, ebenso für jede Vorzugsaktie. Die heutigen Metro-Aktionäre werden künftig zusammen 90 Prozent an der neuen Lebensmittel- und Großhandels-Gesellschaft halten. Zehn Prozent der Anteile bleiben bei der künftigen Ceconomy, die damit wertvoller gemacht werden soll. Aktien sollen bei der Transaktion im Rahmen einer Abspaltungskapitalerhöhung neu geschaffen werden. Ein Prozent des Grundkapitals soll über sieben Jahre gehalten werden, die übrigen neun Prozent können nach einer Haltefrist von sechs Monaten verkauft werden.

Langer Machtkampf

Zu Ceconomy gehört Europas größte Elektronikhandelskette Media-Saturn, an der auch Firmengründer Erich Kellerhals beteiligt ist, der sich mit Metro einen langen Machtkampf geliefert hat. Im Streit zwischen Metro und Kellerhals versucht derzeit der Investor Clemens Vedder zu vermitteln. Doch Metro habe schon "maßgebenden Einfluss auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft", hieß es in zur Abspaltung vorgelegten Dokumenten. Media-Saturn könnte zudem nicht die einzige wichtige Tochter der Ceconomy blieben. Mittel- und langfristig sei geplant, weitere Tochterunternehmen "zu gründen oder zu akquirieren und somit das heutige Geschäftsfeld perspektivisch zu erweitern." (APA, 15.12.2016)