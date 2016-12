Kinder zündeten Obdachlosen in Serbien an

52-Jähriger starb im Krankenhaus

Belgrad – In Serbien haben drei Kinder einen Obdachlosen getötet. Die zwölfjährigen Buben hätten den Karton unter der Matratze des schlafenden Mannes angezündet, meldete die Nachrichtenagentur Tanjug am Mittwoch. Der 52-Jährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Vorfall ereignete sich in der nordserbischen Stadt Novi Sad, rund 70 Kilometer von der Hauptstadt Belgrad entfernt. Die Polizei habe die drei Buben in Anwesenheit ihrer Eltern vernommen, es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie angeklagt würden. Kinder unter 14 Jahren sind in Serbien nicht strafmündig. (APA, 15.12.2016)