Westautobahn stundenlang nach Lkw-Unfall gesperrt

Lastwagen kippte bei dichtem Bodennebel um

Wien/Salzburg – Bei einem Unfall ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der Westautobahn (A1) bei Salzburg ein Lkw umgekippt. Die Autobahn zwischen Wallersee und Salzburg/Nord wurde daher in Fahrtrichtung Deutschland gesperrt, wie der ÖAMTC mitteilte. Die Sperre wird wegen der Bergungsarbeiten bis in die Vormittagsstunden aufrecht bleiben.

Der Unfall ereignete sich kurz nach der Ausfahrt Wallersee/Eugendorf. Zum Unfallzeitpunkt habe es Sichtbehinderungen durch dichten Bodennebel gegeben, erklärte der ÖAMTC. Der Lenker des Schwerfahrzeuges erlitt wurde verletzt und musste aus dem Führerhaus befreit werden.

Der Verkehr wurde zwischen Wallersee und Salzburg/Nord über die B1 umgeleitet. (APA, 15.12.2016)