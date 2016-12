Darren Woods soll ExxonMobil führen

Folgt künftigem US-Außenminister Tillerson nach

Irving (Texas)/Washington – Darren Woods wird der neue Mann an der Spitze des US-Mineralölkonzerns ExxonMobil. Das gab das Unternehmen am Mittwoch nach einer Sitzung des Verwaltungsrates in Irving (Texas) bekannt. Der 51-jährige Woods wird zum Beginn des nächsten Jahres Rex Tillerson ersetzen, der unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump Außenminister der Vereinigten Staaten werden soll.

Tillerson war 41 Jahre lang in Diensten von Exxon. Woods galt seit längerer Zeit als wahrscheinlicher Erbe des 64-jährigen Tillerson, der 2017 sein Amt aus Altersgründen ohnehin hätte aufgeben müssen. (APA, 14.12.2016)