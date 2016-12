Mini-Restaurant für Mäuse wird zum Instagram-Hit

Schwedische Künstlergruppe schuf auch Feinkostladen für die Nager

Winzige rot-weiß gestreifte Vorhänge, Tische aus Blechdosen-Deckeln und briefmarkengroße Bilder an den Wänden: Im schwedischen Malmö hat eine Künstlergruppe ein Mini-Restaurant für Mäuse eröffnet. Am Vorsprung eines Kellerfensters im Stadtteil Möllan können die Nager im "Il Topolino" (Deutsch: "das Mäuschen") speisen – und sich gleich nebenan mit Nüsschen eindecken.

Schon 60.000 Abonnenten

Im Feinkostladen "Noix de vie" liegen Mandeln, Pistazien und Pekannüsse auf Präsentiertellern im Schaufenster aus. Bei der Eröffnungsfeier des Restaurants sei es heiß hergegangen, schreibt die Künstlergruppe AnonyMouse auf Instagram.

Das Profil mit Bildern des Mäuse-Lokals, das unterhalb eines Kebab-Imbisses liegt, hat fast 60.000 Abonnenten. Das Inventar der winzigen Läden bestehe aus Streichhölzern, Knöpfen und Briefmarken, verrieten die Künstler der "Huffington Post". "Die Idee war, Dinge zu benutzen, die Mäuse selbst hätten sammeln und wiederverwenden können."

#anonymouse #anonymouse_mmx #Malmö #möllan Ein von AnonyMouse (@anonymouse_mmx) gepostetes Foto am 22. Nov 2016 um 15:16 Uhr

Die Schweden seien von der Idee so begeistert gewesen, dass sie selbst Mini-Brötchen für die Mäuse gebacken und winzige Poster aufgehängt hätten, schrieben die Künstler. Auf Instagram wünschen sich User Mäuse-Restaurants auch in ihre Heimatorte. "AnonyMouse" dazu: "Ohne zu viel zu verraten, können wir euch erzählen, dass wir an einem neuen Ort arbeiten, und dass ihr 2017 viel mehr sehen können werdet!" (APA, 14.12.2016)