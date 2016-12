Als der Weihnachtsmann das Christkind killte

foto: orf

"Es klingt abgedroschen, aber wir sind wie eine Familie", sagt Kottal. "Alle sind gut drauf, das ist so besonders. Die Leute vom Team stehen stundenlang draußen, es ist schweinekalt, aber sie machen Scherze." Zwischendurch gehen Cast und Crew ins Café Kriemhild am Platz, gedreht wird auch hier. Eder hat sich ausdrücklich für Platz und Café entschieden, um besonders authentisches Vorstadtflair aufzunehmen.

Wahre Begebenheiten

Die Fälle der Copstories orientieren sich vage an wahren Begebenheiten. Eder hat ein Faible für das Echte und bezieht Alltagssituationen gern in die fiktionale Handlung ein. Manch neugieriger Passant könnte sich so wiederfinden: "Wenn Leute von drau-ßen durch das Containerfenster schauen, lassen wir die Kamera weiterlaufen. Ich liebe das." Mit ihrem Film Thank You for Bombing ist die 40-Jährige achtmal für den österreichischen Filmpreis nominiert.