ProSiebenSat.1 ernennt Werbevorstand, Digitalvorstand geht

Sabine Eckhardt leitet das Werbegeschäft, das Digitalgeschäft wird unter Christof Wahl zusammengelegt

Unterföhring – Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 baut erneut seinen Vorstand um. Das Werbegeschäft bekommt ein eigenes Ressort mit der hauseigenen Managerin Sabine Eckhardt an der Spitze, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die erst seit Mai auf zwei Vorstandsmitglieder verteilte Verantwortung für das Digitalgeschäft wird wieder zusammengelegt: Der damals in die oberste Führungsriege aufgestiegene Christof Wahl übernimmt weitere Aufgaben seines Kollegen Christian Wegner, der ProSiebenSat.1 nun Ende Dezember mit unbekanntem Ziel verlässt.

Eckhardt kommt von SevenOne Media

Eckhardt kommt aus der sechsköpfigen Geschäftsführung der ProSiebenSat.1-Werbetochter SevenOne Media, wo sie die medienübergreifende Werbeplatzvermarktung von TV und Online verantwortet. Als Vorstandsmitglied werde sie sich ab Jänner auch um eine engere Zusammenarbeit mit den Online-Handelsplattformen und der Datenauswertung im Konzern kümmern, hieß es. Außerdem übernimmt Eckhardt aus Wegners Ressort die Zuständigkeit für Online-Startup-Unternehmen. Die 44-Jährige zieht mit ihrem Aufstieg an SevenOne-Media-Chef Thomas Wagner vorbei, der künftig an sie berichtet.

Vorstandsmitglied Wahl hatte bei der Aufspaltung der Digitalsparte im Frühjahr bereits Online-Unterhaltungsangebote wie die Video-Plattform Maxdome von Wegner übernommen. Nun gibt Wegner auch das Preisvergleichsportal Verivox, die Partnervermittlung Parship und den Reisevermittler Etraveli an Wahl ab.

Neben der neuen Vorstandszuständigkeit im Digitalgeschäft hat ProSiebenSat.1 in diesem Jahr bereits einen Wechsel seines Finanzvorstands für 2017 angekündigt sowie Vorstände für das Fernsehen und für Firmenpartnerschaften ernannt. Auch an der Konzernspitze zeichnet sich ein Wechsel ab: ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling kündigte vor Kurzem an, sich 2019 zurückzuziehen. (APA, Reuters, 14.12.2016)