Klub-WM: Videobeweis bringt den Sieg

Schiri Kassai entschied nach Auswertung der Bilder auf Elfer, der Kashima den Weg zum 3:0-Sieg über Copa-Libertadores-Sieger Atletico National ebnete

Osaka – Auch dank des Videobeweises haben die Kashima Antlers das Finale der Klub-WM erreicht. Beim 3:0 (1:0)-Halbfinalsieg gegen den Copa-Libertadores-Sieger Atletico Nacional aus Kolumbien am Mittwoch waren die Japaner durch einen Elfer in Führung gegangen, den der ungarische Schiedsrichter Viktor Kassai erst nach Betrachten der Videobilder verhängt hatte – eine Premiere in einem offiziellen Fifa-Bewerb.

Daigo Nishi war im Strafraum zu Fall gekommen, Kassai sah sich die Szene noch einmal am Spielfeldrand an und entschied dann auf Elfer. Shoma Doi traf in der 33. Minute zum 1:0. Yasushi Endo (83.) und Yuma Suzuki (85.) stellten in der Schlussphase den Sieg für Japans Meister sicher.

Im zweiten Halbfinale trifft Champions-League-Sieger Real Madrid am Donnerstag auf den mexikanischen Club America. Das Endspiel wird am Sonntag in Yokohama ausgetragen. (APA, 14.12.2016)

Klub-WM in Japan:

Spiel um Platz 5: Chonbuk (KOR) – Mamelodi Sundowns (RSA) 4:1 (3:0)

Halbfinale: Atletico Nacional (COL) – Kashima Antlers (JPN) 0:3 (0:1)

Donnerstag (11.30 Uhr MEZ): Club America (MEX) – Real Madrid

Spiel um Platz 3, Sonntag, 8 Uhr MEZ: Atletico Nacional – Club America/Real Madrid

Finale, Sonntag, 11.30 Uhr: Kashima Antlers – Club America/Real Madrid