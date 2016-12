Kurzarbeit bei HTI-Tochter in St. Marien ab 1. Jänner

Bis Ende Juni – Nur bei Tochtergesellschaft Gruber & Kaja in St. Marien

Wien/St. Marien bei Neuhofen – Der an der Wiener Börse notierte Autozulieferer HTI High Tech Industries muss Kurzarbeit einführen. Die Maßnahme betreffe ausschließlich die Tochtergesellschaft Gruber & Kaja High Tech Metals GmbH in St. Marien bei Neuhofen (Oberösterreich) und soll von 1. Jänner bis Ende Juni 2017 gelten, teilte das Unternehmen heute, Mittwoch, mit. Grund dafür seien Ausleistungsschwankungen an dem Standort.

Für eine erste Stellungnahme war bei HTI-Management vorerst niemand zu erreichen. Zur Stunde läuft noch eine Betriebsversammlung. In St. Marien ist auch die Konzernzentrale angesiedelt. Das Unternehmen beschäftigt laut Homepage weltweit inklusive Leiharbeiter rund 800 Menschen. (APA, 14.12.2016)