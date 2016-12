Erdogan ruft "nationale Mobilmachung" gegen Terrorgruppen aus

"Fast 2000 IS- und Kurden-Kämpfer in Syrien getötet"

Ankara – Nach dem Doppelanschlag in Istanbul mit mindestens 44 Toten will der türkische Staatspräsident Tayyip Erdogan das gesamte Volk im Kampf gegen den Terrorismus mobilisieren. "Ich rufe eine nationale Mobilmachung gegen alle Terrororganisationen aus", sagte Erdogan am Mittwoch vor Ortsvorstehern in Ankara. Jeder Terrorist sei der Feind von 80 Millionen Türken "und wird auch so behandelt".

Der Präsident rief das Volk dazu auf, alle Verdächtigen bei den Sicherheitsbehörden zu melden. Sicherheitskräfte müssten Terroristen so hart bekämpfen, wie es die Gesetze zuließen. Der Staat und das Volk würden den Terroristen "keine Luft zum Atmen lassen".

Großangelegte Säuberungen

Erdogan erklärte weiter, das türkische Militär habe bei seinem Einsatz in Syrien seit August insgesamt rund 1.800 Kurden-Kämpfer und Anhänger der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet. Zudem seien seit dem Putschversuch im Juli in der Türkei 40.000 Personen festgenommen worden, erklärte der türkische Präsident. Mehr als 100.000 Beamte, Militärangehörige, sowie Mitarbeiter der Justiz und anderer öffentlicher Einrichtungen seien entlassen worden.

Erdogan geht im Zusammenhang mit dem Putschversuch seit Monaten massiv gegen unterschiedliche Gruppen vor, darunter auch Journalisten und Hochschulangestellte. Im Nachbarland Syrien startete das Militär im August eine Offensive, um den IS aus der Grenzregion zu vertreiben und Kurden-Kämpfer auf Abstand zu halten. Die Regierung fürchtet, dass militärische Erfolge der Kurden in Syrien Unabhängigkeitsbestrebungen der Volksgruppe in der Türkei Auftrieb geben. Zuletzt hatte die Türkei zusammen mit Russland eine Waffenruhe in der heftig umkämpften Stadt Aleppo vermittelt, die sich aber als brüchig erwies. (APA, 14.12.2016)