Konzert in der Burgarena Clam am 11.7.

Klam – Der britische Pop-Star Sting macht am 11. Juli 2017 im Rahmen seiner "57th & 9th"-Festival-Summer-Tour in der Burgarena Clam in Klam in Oberösterreich Station. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 16. Dezember, um 12.00 Uhr. Mitglieder des offiziellen Sting.com-Fanclubs können bereits einen Tag früher Karten beziehen. (APA, 14.12.2016)