OMV schließt Tauschgeschäft mit russischer Gazprom ab

Die Russen erhalten eine 38,5-prozentige Beteiligung in der Nordsee für 24,98 Prozent am Urengoi-Feld in Sibirien

Wien – Die OMV hat mit der russischen Gazprom eine Grundsatzvereinbarung zum geplanten Asset-Tausch von Öl- und Gasfeldern der OMV in der Nordsee gegen eine Beteiligung an der Gasförderung in Sibirien erzielt. Die Basisvereinbarung soll noch am Mittwoch unterzeichnet werden, teilte die OMV mit.

Mit der Swap-Transaktion soll die OMV eine 24,98-Prozent-Beteiligung an den Blöcken IV und V der Achimow-Formation des Urengoi-Erdgas- und -Kondensatfelds erhalten. Die Gazprom erhält dafür eine 38,5-Prozent-Beteiligung an der OMV Norge AS. Die Transaktion soll nach derzeitigem Stand, abgesehen von möglichen Anpassungszahlungen bei Closing, ohne Barmittel-Ab- oder -Zuflüsse erfolgen, gab die OMV bekannt. Die Transaktion wird zum 1. Jänner 2017 wirksam. (APA, 14.12.2016)