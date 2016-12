Neue schwere Kämpfe in Aleppo, Evakuierung offenbar vorerst gescheitert

Busse für Evakuierung kehrten am Vormittag in Garagen zurück – Vereinbarung zu Waffenruhe offenbar auf der Kippe

Aleppo/Damaskus/Washington – Im Osten der syrischen Stadt Aleppo hat es trotz einer Waffenruhe zwischen Regierung und Rebellen am Mittwochvormittag neue Kämpfe gegeben. Die syrischen und russischen Regierungen machten die Aufständischen für die neue Gewalt verantwortlich. Die Rebellen hingegen teilten mit, die Regierungstruppen hätten den Beschuss wiederaufgenommen. Aus den betreffenden Stadtteilen wurden "heftige Auseinandersetzungen" gemeldet. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, der Widerstand von Rebellen könnte noch zwei oder drei Tage anhalten.

Die Evakuierung des bisher von Rebellen gehaltenen Stadtteils kam Mittwochfrüh derweil noch nicht in Gang. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Agentur Reuters, der sich in der Stat befindet, mehr als 20 Busse standen über Nacht bereit, um die Menschen aus dem Gebiet zu bringen. Am Vormittag meldete die Agentur AP, die Bussen würden in ihre Garagen zurückkehren.

Von der syrischen Regierung oder dem mit ihr verbündeten Russland gab es dafür zunächst keine Erklärung. Die Rebellen gaben hingegen an, dass iranische Milizen die Bemühungen bisher verhindern würden. Die Einigung auf einen Waffenstillstand sei aber weiterhin aufrecht. Es sei jedoch möglich, dass die Evakuierung erst am Donnerstag beginne.

Probleme mit dem Deal

Die BBC meldete in der Früh einen anderen Grund für die Verzögerung. Offenbar war in der Darstellung der syrischen Regierung als Teil der Vereinbarung für eine Evakuierung ein gleichzeitiges Ende der Belagerung der Orte Foah und Kefraya in der Provinz Idlib vereinbart worden, deren 12.500 Bewohner seit März 2015 von der damals mit Al-Kaida verbündeten Nusra-Front, der heutigen Jabhat Fatah al-Sham, am Verlassen gehindert werden. Diese habe bisher aber nicht begonnen.

Ein Sprecher der Uno bestätigte am späten Vormittag diese Angaben, sagte aber, die Forderung komme aus dem Iran und sei nicht Teil der ursprünglich Vereinbarung gewesen.

Unabhängig davon haben in den vergangenen 24 Stunden 6.000 Menschen das bisherige Rebellengebiet auf irregulärem Weg verlassen. Das jedenfalls teilte das russische Verteidigungsministerium in der Früh mit. Zusätzlich hätten 366 Kämpfer ihre Waffen niedergelegt und sich zurückgezogen.

Wartende Busse, wartende Menschen

In den letzten von den Rebellen gehaltenen Vierteln Ostaleppos, insbesondere in al-Mashad, warteten seit der Früh zahlreiche Menschen auf Neuigkeiten über die Busse. Bei den meisten soll es sich um Zivilisten handeln. Viele von ihnen hatten die Nacht unter freiem Himmel verbracht, weil sie wegen der Zerstörungen obdachlos sind.

Am Dienstagabend waren bereits sechs Busse nach Salaheddin gefahren, kamen aber leer zurück. Nach Angaben von Rebellen sollten zuerst die Verletzten und Zivilisten in Sicherheit gebracht werden, dann Rebellen mit leichten Waffen, die entweder in den Westen der Provinz Aleppo oder in die Provinz Idlib im Nordwesten gelangen sollten. Die Vereinbarung zur Evakuierung Ostaleppos war am Dienstag von Rebellengruppen verkündet und von Russland und der Türkei bestätigt worden.

USA: Nicht das Ende des Krieges

Das US-Außenministerium teilte mit, dass es von Russland oder der Türkei nicht einbezogen worden sei. "Selbst wenn das das Ende der Belagerung von Aleppo ist, ist es nicht das Ende des Krieges in Syrien. Er wird weitergehen. Die Opposition wird weiterkämpfen und Exremisten werden weiter das Machtvakuum ausfüllen, das es in so vielen Orten in Syrien gibt", sagte Ministeriumssprecher John Kirby.

Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin hatte am Dienstagabend verkündet, dass die Regierungstruppen die vollständige Kontrolle über die Stadt übernommen hätten. Die Rebellenviertel Ostaleppos waren zuvor vier Wochen lang von der syrischen Armee und ihren Verbündeten bombardiert worden.

Die Angaben darüber, wie viele Menschen sich noch in den bisherigen Rebellengebieten befinden, gehen weit auseinander. Der Syrien-Beauftragte der Uno, Staffan de Mistura, sprach Mittwochabend von einer Schätzung von rund 50.000. Zusätzlich sprach er von etwa 1.500 Rebellen, wovon ein Drittel der früheren Nusra-Front angehöre, die mit der Al-Kaida verbündet ist.

Angaben der syrische Regierung liegen darunter, jene einiger Hilfsorganisationen deutlich darüber. Die Gruppe Medecins du Monde (Ärzte der Welt) sprach von 100.000 Menschen auf einem Gebiet von lediglich fünf Quadratkilometern.

Gratulation aus dem Iran

Der Iran beglückwünschte unterdessen Syrien zu seinem Sieg. "Wir gratulieren dem syrischen Volk zum Erfolg gegen die Terroristen und Elemente unruhestiftender Regierungen und zur Befreiung Aleppos", sagte Parlamentspräsident Ali Larijani laut der Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch. Der Iran werde auch weiterhin sowohl Syrien als auch den Irak im Kampf gegen Terroristen unterstützen. (Reuters, red, APA, 14.12.2016)