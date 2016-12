Arsenal verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Gunners-Niederlage bei Everton – Meister Leicester verliert mit Fuchs in Bournemouth

London – Der FC Arsenal hat den Sprung an die Spitze der englischen Fußball-Premier-League durch eine Auswärtsniederlage verpasst. Die "Gunners" verloren am Dienstag beim FC Everton mit 1:2 (1:1) und blieben drei Zähler hinter Tabellenführer Chelsea. Alexis Sanchez brachte Arsenal in Führung (20.), Seamus Coleman (44.) und Ashley Williams (86.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber.

Meister Leicester City verlor mit dem Österreicher Christian Fuchs in Bournemouth mit 0:1 und liegt nur an 14. Stelle. Die restlichen acht Partien der 16. Runde finden an diesem Mittwoch statt. (APA, 13.12.2016)