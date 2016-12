Gentiloni gewinnt Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer

368 Stimmen gegen 105 für den neuen Premier

Rom – Der neue italienische Premier Paolo Gentiloni hat am Dienstagabend die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer in Rom gewonnen. Der Ministerpräsident, der am Montagabend seine Regierung vorgestellt hatte, setzte sich mit 368 Stimmen gegen 105 durch.

Am Mittwoch ist eine weitere Vertrauensabstimmung im Senat geplant, in dem Gentiloni über eine dünnere Mehrheit verfügt. Die neue Regierung stützt sich auf eine Allianz aus der Demokratischen Partei (PD) des vergangene Woche zurückgetretenen Premiers Matteo Renzi, der rechtskonservativen Partei NCD und einigen Kleinparteien. (APA, 13.12.2016)